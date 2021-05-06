В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»





Жители Краснооктябрьского района возмущены упорством владельца киоска, который в начале февраля этого года установил павильон в камышах на пересечении улиц Титова и Оборонной. Как потом выяснилось, киоск, который выгрузили прямо под высоковольтной линией, был размещен вне утвержденной на территории города схемы нестационарных торговых объектов. Однако зря жители надеялись, что после "разоблачения" киоск уберут. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на днях павильон стали подключать к свету. «Это что же получается, киоск незаконный, но никто никаких мер к владельцу не принимает?», - недоумевают волгоградцы.

В администрации Краснооктябрьского района ИА «Высота 102» пояснили, что владелец киоска установлен и до него доведена информация о необходимости предоставить разрешительные документы на размещение объекта. Впрочем, в случае отсутствия таких документов у владельца есть право обратиться в муниципалитет с заявлением о включении данного места в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов и получить разрешение на размещение. И предприниматель, оказалось, такой возможностью уже воспользовался и передал в администрацию района пакет документов, которые в настоящее время рассматриваются. Однако, судя по тому, что в павильон уже проводят электричество, сомнений у предпринимателя в том, что районные чиновники ему могут отказать, нет. В администрации, между тем, заверили, что в случае отрицательного решения владелец должен будет освободить участок от павильона. Здесь также пояснили, что в киоске собираются продавать хлеб и молоко.

Однако жители близлежащих домов утверждают, что никакой киоск в камышах им не нужен. Раньше, по их словам, в подобном «заведении» торговали паленой водкой и здесь все время собирались пьяные компании. Волгоградцы еле добились, чтобы их освободили от такого беспокойного соседства. Кроме того, их удивляет то обстоятельство, что, по сути, можно устанавливать киоски, где захочется, а потом спокойно их узаконить.



