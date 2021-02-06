Волгоградцы помогли чиновникам найти нелегальный киоск в камышах

Благодаря неравнодушным волгоградцам в Краснооктябрьском районе удалось вычислить нелегальный киоск. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, павильон появился на днях на пересечении улиц Титова и Оборонной. Киоск выгрузили прямо на перекрестке, в камыши, да еще и под высоковольтными линиями. «У нас уже тут стоял киоск, мы еле добились, чтобы его убрали. Там торговали левой водкой, никакой радости нам от этих пьяных компаний, что здесь собирались, не было. И вдруг на этом же месте появляется еще один – там уже рекламу наркотиков нарисовали. Нам такой киоск не нужен», - заявляют волгоградцы.

В киоске почти сразу попытались наладить торговлю. Однажды жители не дали разгрузиться машине, которая привезла в торговую точку хлеб. «Будем дежурить здесь по очереди, но добьемся, чтобы его убрали. По этой дороге дети в школу идут, а мы не знаем, чем здесь, кроме хлеба, собираются торговать», – твердо заявили горожане.

Между тем, уже на следующий день после установки павильон подключили к линии электропередач. Обеспокоенные горожане обратились в администрацию Краснооктябрьского района с просьбой проверить, есть ли разрешение у владельца павильона на установку торгового объекта.

И, как оказалось, их подозрения подтвердились. В администрации Краснооктябрьского района подтвердили, что киоск размещен вне утвержденной на территории Волгограда схемы НТО. «На момент обследования участка хозяйственная деятельность в киоске не осуществлялась. Проверочные мероприятия в настоящее время продолжаются, сотрудники администрации района устанавливают владельца нестационарного объекта», - пояснили ИА «Высота 102» в мэрии.