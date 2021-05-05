Под Волгоградом суд обязал семью из дома-фантома заплатить за вывоз мусора





Семью Кулагиных из Краснослободска Волгоградской области обязали выплатить задолженность за вывоз мусора в размере около 8 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» жители города, соответствующий судебный приказ в конце апреля вынесла исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка №28 Волгоградской области С.Хайрова. Как следует из документа, который семья Кулагиных прислала в редакцию, в пользу ООО «Управление отходами-Волгоград» взыскан долг, который накопился с начала 2019 года по конец 2020 года. В документе фигурирует адрес семьи – Краснослободск, улица Лизы Чайкиной, дом №28 кв. 8.





Однако дома №8 по ул. Лизы Чайкиной не существует уже несколько лет. В 2017 году жильцы этого аварийного дома, как и соседних бараков, справили новоселье по программе переселения. Через некоторое время дом №8, как и соседствующие с ним ветхие строения, был снесен. До сих пор на месте снесенных аварийных домов остаются завалы так и не вывезенных вещей, стройматериалов и прочего хлама. Но за вывоз этого мусора отвечают власти Краснослободска, которые до сих пор по какой-то причине не привели эту территорию в порядок.





Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать эту ситуацию оператора по обращению с отходами. В компании «Ситиматик-Волгоград» (новое название ООО «Управление отходами-Волгоград» - прим. ред. ИА "Высота 102") пояснили, что обращение в суд о взыскании задолженности с жильцов по указанному адресу готовилось на основании данных, размещенных в информационной систем «СТЭК-ЖКХ». «На момент подготовки такого обращения в информационной системе «СТЭК-ЖКХ» отсутствовали сведения о снесении дома и расселении жильцов», - говорится в ответе. Кроме того, пояснили в компании, сотрудники регионального оператора запрашивали по ряду помещений, расположенных в данном многоквартирном доме, выписки из Единого государственного реестра недвижимости. «В полученных выписках отсутствовала информация об изменении статуса дома, а помещения, по которым запрашивалась информация, значились в нем как жилые», - уточнили в компании. Здесь заверили, что по указанному адресу будет проведена производственная проверка регоператора. В случае, если проверка подтвердит, что жилой дом действительно отсутствует, а выдача судебного приказа ошибочна в результате технического сбоя данных, то судебный приказ не будет направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга, заверили в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Также в компании напомнили, что абоненты обязаны своевременно и самостоятельно обновлять сведения о себе – если они выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, сменили фамилию, временно проживают по другому адресу и т.д. «Это необходимо, чтобы избежать неточностей в начислениях за обращение с ТКО и гарантировать отсутствие последствий накоплений долга за вывоз мусора», - пояснили в «Ситиматик-Волгоград».











