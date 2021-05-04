Общество

В Волгоградской области нарастает активность клещей

Общество 04.05.2021 10:47
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04.05.2021 10:47


С середины марта 62 человека обратились в поликлиники Волгоградской области с укусами иксодовых клещей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, более половины случаев присасывания паразитов произошли с детьми младше 14 лет.
Медики не диагностировали у пострадавших от укусов клещей крымскую геморрагическую лихорадку (КЛГ) или иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ). Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области исследовали 19 снятых с людей паразитов – ни один из них не был заражен возбудителями боррелиоза.
Тем не менее, жителей региона предупреждают об опасности нападения клещей и напоминают о необходимых мерах профилактики. На природе рекомендуется носить светлую закрытую одежду, на которой легко увидеть клеща и снять его до момента укуса, обрабатывать ткань акарицидными средствами, не ложиться и не садиться на траву, не приносить домой свежие травы, цветы, ветки, на которых могут оказаться паразиты. При посещении лесов и по возвращению домой нужно проводить взаимные и самоосмотры, чтобы своевременно обнаружить заползшего клеща.

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