Волгоградские единороссы проверят причастность члена партии к издевательствам над собакой





В Волгоградском региональном отделении «Единой России» пообещали проверить информацию о жестоком обращении с животными со стороны однопартийца. Как сообщили ИА «Высота 102» в местной ячейке «ЕР», «если информация подтвердится - он будет незамедлительно исключен из партийных рядов. Кроме того, сообщение будет направлено в правоохранительные органы».

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что глава сельского поселения Волгоградской области связал собаке лапы и выкинул ее на мусорку. Местные жители спасли животное. По предварительной версии, к этому может иметь отношение глава Пригородного сельского поселения Фроловского района.

Сейчас собаку, которая находится в тяжелом состоянии, спасают ветеринары.

Фото группы ВК Фролово Сити.