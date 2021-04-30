В Казанский собор в Волгограде прибудет благодатный огонь

Общество 30.04.2021 09:36
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30.04.2021 09:36
Благодатный огонь прибудет в Волгоград 2 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора Благодатный огонь доставят в Волгоград.
Во время Великой Пасхальной вечерни в Казанском кафедральном соборе 2 мая каждый сможет взять в свой дом частичку Благодатного огня, символизирующего свет Христова Воскресения. Начало богослужения в 17.00.
Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме (храм Гроба Господня) в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 1 мая.
Напомним, в прошлом году пасхальные службы прошли в храмах за закрытыми дверями. В этом году на богослужения прихожан пустят, однако при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, в частности, при наличии масок.
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