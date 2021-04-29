В Волгограде на ночь перекроют улицу из-за ремонта

Общество 29.04.2021 16:44
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29.04.2021 16:44
В Волгограде в связи с работами на инженерных сетях временно приостанавливается проезд по улице Римского-Корсакова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, движение по улице Римского-Корсакова от ул. Ангарской до ул. Продольной будет ограничено с 20 часов 29 апреля до 6 часов утра 30 апреля 2021 года. Объехать участок можно будет по улицам Продольной, Ангарской, Фонтанной, П. Осипенко. На данном участке сейчас строят новую линию ливневой канализации.
Напомним, на улице Ангарской в Дзержинском районе ведется комплексная реконструкция участка автодороги, в ходе которой проезжая часть от ул. Римского-Корсакова до автозаправочной станции будет расширена до четырех полос, что позволит значительно увеличить пропускную способность главной дороги поселка.
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