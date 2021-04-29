



В Волжском работодателя привлекли к ответственности за дискриминацию при трудоустройстве предпенсионера. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратился 56-летний житель, который пожаловался на нарушение его трудовых прав.

В феврале мужчина хотел устроиться на должность оператора технологических установок на одно из сельскохозяйственных предприятий Среднеахтубинского района, позвонив по объявлению. Однако мужчине отказали в трудоустройстве из-за возраста. После чего он пожаловался в прокуратуру. В ходе надзорной проверки заявитель вновь связался с предприятием, где ему повторно отказали в трудоустройстве все по той же причине.

В этой связи прокуратурой Волжского в отношении юридического лица было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.62 КоАП РФ (дискриминация).

На основании материалов прокурорской проверки постановлением мирового судьи судебного участка №131 Волгоградской области организация привлечена к административной ответственности за дискриминацию при трудоустройстве предпенсионера с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В дальнейшем по итогам собеседования соискатель отказался от работы в данной фирме и нашел работу в другой организации.



