Общество 29.04.2021 14:03
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29.04.2021 14:03
В Волжском работодателя привлекли к ответственности за дискриминацию при трудоустройстве предпенсионера. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратился 56-летний житель, который пожаловался на нарушение его трудовых прав.
В феврале мужчина хотел устроиться на должность оператора технологических установок на одно из сельскохозяйственных предприятий Среднеахтубинского района, позвонив по объявлению. Однако мужчине отказали в трудоустройстве из-за возраста. После чего он пожаловался в прокуратуру. В ходе надзорной проверки заявитель вновь связался с предприятием, где ему повторно отказали в трудоустройстве все по той же причине.
В этой связи прокуратурой Волжского в отношении юридического лица было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.62 КоАП РФ (дискриминация).
На основании материалов прокурорской проверки постановлением мирового судьи судебного участка №131 Волгоградской области организация привлечена к административной ответственности за дискриминацию при трудоустройстве предпенсионера с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В дальнейшем по итогам собеседования соискатель отказался от работы в данной фирме и нашел работу в другой организации.
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