



Еще одно известное в Волгограде заведение общественного питания - ресторан "Ари100крат" у подножья Мамаева кургана - не пережил пандемию. Как сообщает ИА "Высота 102", некогда популярное заведение сегодня представляет собой унылое зрелище: брошенное здание ветшает и разрушается.





Уже осыпались ступеньки, обрушилась часть ограды летней террасы. Не исключено, что скоро на месте ресторана останутся одни руины. Официальные странички заведения в социальных сетях уделены либо давно не ведутся, а в интернете указано, что "Ари100крат" больше не работает.











