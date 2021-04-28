В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановок





Дополнительный общественный транспорт, курсирующий до кладбищ, пустят в Волгограде на Пасху. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в воскресенье, 2 мая, для удобства жителей начнут работать 13 специально организованных муниципалитетом маршрутов, ведущих к городским кладбищам. Порядка 70 автобусов большой вместимости будут курсировать по этим направлениям с 9:00 до 15:00. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой "Волна". Будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.

Автобусы будут отправляться с конечных остановок в шести районах Волгограда:

- В Тракторозаводском районе автобусы будут курсировать от площади ВГТЗ по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.

- В Краснооктябрьском районе предусмотрены два автобусных маршрута. Первый будет отправляться от остановки "Ул. 39-ая Гвардейская к Краснооктябрьскому кладбищ, второй - от остановки "Ул. Титова" до кладбища в поселке Вишневая балка.

- В Дзержинском районе автобусы будут ходить от остановки "Ул. Землячки" до Моторного кладбища.

- До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе горожане смогут добраться от остановок "Площадь Советская" и "Обувная фабрика".

- К Кировскому кладбищу отправление доптранспорта предусмотрено от остановок "Пос. Руднева" и "ВолгоГРЭС".

- В Красноармейском районе будет организовано четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок "Кинотеатр "Юбилейный" и "Бульвар Энгельса".

Аналогичные рейсы будут организованы на Красную горку, который в этом году приходится на 9 мая.



