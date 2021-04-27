Бухгалтеры волгоградского техникума повысили себе зарплату на 350 тысяч рублей

Общество 27.04.2021 09:43
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27.04.2021 09:43
По материалам проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в сумме более 350 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, главбуха ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» и ее подчиненную подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.
Как установлено в ходе надзорной проверки, сообщницы вносили в расчетные листки заведомо ложные сведения о завышении себе размера оплаты труда, которые направляли в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области для начисления заработной платы. При этом в налоговую службу они отчитывались предусмотренным трудовым договором размером оплаты труда. В ходе сверки сведений из налоговой службы и данных по фактически полученным денежным средствам прокуратурой Красноармейского района Волгограда и было выявлено хищение бюджетных средств в размере более 350 тыс.рублей.
Расследование уголовного дела проводится следственным отделом №8 СУ Управления МВД России по Волгограду.
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