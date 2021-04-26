Общество 26.04.2021 17:14
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26.04.2021 17:14
Новый этап строительства пешеходного моста начался на нижней террасе набережной в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. При помощи автокрана грузоподъемностью 300 тонн специалисты установили на опоры, расположенные по обе стороны от рокадной дороги, две многотонных стальных балки, тем самым завершив монтаж первого из трех пролетов будущего моста. После этого началось сооружение второго пролета, ведущего в сторону амфитеатра. В ближайшее время рабочим предстоит завершить монтаж второго пролета и начать сооружать аналогичную конструкцию по направлению к лестницам, ведущим в сторону улицы им. Чуйкова. Работы производятся только в ночное время, чтобы минимизировать для водителей неудобства, связанные с вынужденной приостановкой движения по рокадной дороге.
Во время работ по монтажу многотонных пролетных строений в целях обеспечения безопасности водителей с 20:00 до 7:00 вводится ограничение движения транспортных средств по Нулевой продольной магистрали на участке от ул. Комсомольской до ул. им 7-й Гвардейской.
Как ранее сообщалось, все элементы, из которых состоят пролетные строения, изготовлены по индивидуальным чертежам на производственных площадках местных предприятий - завода "Красный Октябрь" и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.
Каждое из пролетных строений крепится к железобетонным опорам при помощи специальных анкеров. Между собой балки соединяются при помощи электросварки. Длина установленных пролетов более 30 метров, а их общий вес составляет порядка 117 тонн.
Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу.
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