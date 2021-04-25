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Онлайн-книга – лучший подарок. Связисты выяснили, что читают в Волгоградской области

Телеком 25.04.2021 08:35
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25.04.2021 08:35


Ко Всемирному дню книг и авторского права эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Волгоградской области, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стала женщина 42 лет, предпочитающая читать фэнтези и любовные романы по четвергам. 
Среди мобильных читателей региона женщин в два раза больше чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать – мужчин среди любителей аудиоформата в три раза выше, чем женщин. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 37-40 лет. Только 4% онлайн-читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями жители региона предпочитают по выходным, особенно в воскресенье. 
В основном волгоградцы читают фэнтези,современные любовные романы и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и дерзкое культовой произведение знаменитого тренера по мотивации Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». 
Также мужчины часто прибегают к самопомощнику Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», а женщины к книге бизнес-консультанта Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности».
Востребованными писателями стали:современные российские фантасты Евгений Щепетнов и Павел Корнев.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com

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