Онлайн-книга – лучший подарок. Связисты выяснили, что читают в Волгоградской области





Ко Всемирному дню книг и авторского права эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Волгоградской области, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стала женщина 42 лет, предпочитающая читать фэнтези и любовные романы по четвергам.

Среди мобильных читателей региона женщин в два раза больше чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать – мужчин среди любителей аудиоформата в три раза выше, чем женщин. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 37-40 лет. Только 4% онлайн-читателей старше 70-ти лет зафиксировано в регионе. Наслаждаться интересными произведениями жители региона предпочитают по выходным, особенно в воскресенье.

В основном волгоградцы читают фэнтези,современные любовные романы и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и дерзкое культовой произведение знаменитого тренера по мотивации Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

Также мужчины часто прибегают к самопомощнику Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», а женщины к книге бизнес-консультанта Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности».

Востребованными писателями стали:современные российские фантасты Евгений Щепетнов и Павел Корнев.



