«Росгосстрах» в Волгограде встречает своих клиентов по новому адресу

Общество 26.04.2021 08:29 Новости компаний
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26.04.2021 08:29 Новости компаний
В апреле дирекция филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области переехала — теперь офис компании располагается по адресу: ул. Ковровская, д. 24.
Это историческое здание бывшего Совнархоза на площади Советской — место, хорошо знакомое всем горожанам.
По словам директора филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрия Овчарова, переезд связан со стремлением поддерживать принятые в компании единые стандарты обслуживания клиентов. На первом этаже офиса «Росгосстраха» предусмотрена клиентская зона, большая агентская комната, а также центр урегулирования убытков. Волгоградцам будет удобно добираться к офису, причем не только на автомобиле, но и на общественном транспорте — остановка находится совсем недалеко от здания.
«В непосредственной близости от нашего здания расположена гостиница «Южная», институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, офис банка «Открытие», а также Ворошиловский торговый центр, — рассказывает Юрий Овчаров. — Наша компания по-прежнему предлагает своим землякам полный комплекс страховых услуг — жизни, здоровья, имущества. Есть предложения для представителей бизнеса. Наши менеджеры готовы подобрать программы страховой защиты для предприятий различной формы собственности, оказывать им консультационные услуги как на этапе заключения договора, так и при урегулировании убытков».
По итогам 2020 года «Росгосстрах» в Волгоградской области с долей почти 10% в числе лидеров страхового рынка региона. Компания — безоговорочный лидер по добровольному медицинскому страхованию, а также в числе лидеров в таких сегментах, как страхование имущества граждан и организаций, страхование от несчастных случаев и страхование сельскохозяйственных рисков.
Напомним, в Волгоградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 23 страховых отделов, а также региональный центр урегулирования убытков в г. Волгограде.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru
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