Телеком

Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского региона

Телеком 22.04.2021 17:29
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22.04.2021 17:29


«Ростелеком» с начала 2021 года в рамках постоянного развития сетевой инфраструктуры обеспечил возможность подключения к интернету еще для двух тысяч семей Волгоградской области. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, пользоваться цифровыми сервисами теперь имеют возможность жители центрального района города Михайловки, села Ильмень в Руднянском районе, а также проживающие в северном районе Тальники и южном районе Левобережье города Жирновска. Всего же на сегодняшний день более 500 тысяч домовладений в регионе охвачены цифровыми услугами от «Ростелекома», а протяженность оптических линий связи составляет более 13 тыс. км. 
«Наша компания стремится обеспечить равные цифровые возможности для всех проживающих в Волгоградской области вне зависимости от удаленности. Для этого мы на постоянной основе строим оптическую инфраструктуру и используем технологию GPON как наиболее оптимальную для дальнейшего развития и расширения сети», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Технология GPON позволяет подключать сразу несколько современных телекоммуникационных услуг от одного кабеля: телевидение, телефонию, доступ в интернет. Оптоволоконный канал обеспечивает высокую пропускную способность, стабильную скорость и качество соединения. 
«Мы очень довольны тем, что теперь все члены нашей семьи могут воспользоваться благами современного цифрового мира: эффективно работать и учиться дистанционно, а вечером смотреть новинки фильмов в сети», – поделился житель Жирновска Евгений Подкопаев.
В 2020 году «Ростелеком» построил в области более 1270 км оптических линий связи и охватил 30 тысяч домохозяйств в Урюпинске, Иловле, Дубовке, Новоаннинском и Михайловке.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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