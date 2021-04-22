Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского региона





«Ростелеком» с начала 2021 года в рамках постоянного развития сетевой инфраструктуры обеспечил возможность подключения к интернету еще для двух тысяч семей Волгоградской области.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, пользоваться цифровыми сервисами теперь имеют возможность жители центрального района города Михайловки, села Ильмень в Руднянском районе, а также проживающие в северном районе Тальники и южном районе Левобережье города Жирновска. Всего же на сегодняшний день более 500 тысяч домовладений в регионе охвачены цифровыми услугами от «Ростелекома», а протяженность оптических линий связи составляет более 13 тыс. км.

«Наша компания стремится обеспечить равные цифровые возможности для всех проживающих в Волгоградской области вне зависимости от удаленности. Для этого мы на постоянной основе строим оптическую инфраструктуру и используем технологию GPON как наиболее оптимальную для дальнейшего развития и расширения сети», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Технология GPON позволяет подключать сразу несколько современных телекоммуникационных услуг от одного кабеля: телевидение, телефонию, доступ в интернет. Оптоволоконный канал обеспечивает высокую пропускную способность, стабильную скорость и качество соединения.

«Мы очень довольны тем, что теперь все члены нашей семьи могут воспользоваться благами современного цифрового мира: эффективно работать и учиться дистанционно, а вечером смотреть новинки фильмов в сети», – поделился житель Жирновска Евгений Подкопаев.

В 2020 году «Ростелеком» построил в области более 1270 км оптических линий связи и охватил 30 тысяч домохозяйств в Урюпинске, Иловле, Дубовке, Новоаннинском и Михайловке.

сайте компании. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и накомпании.



