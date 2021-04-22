Общество

Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролеты

Общество 22.04.2021 11:04
0
22.04.2021 11:04


Почти на 50% завершено устройство насыпи основной дороги на первом этапе строительства обхода Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, строители завезли на объект, который взводится в Светлоярском районе Волгоградской области, более одного миллиона кубометров грунта.
12-километровый участок новой дороги, построенный в обход Волгограда, соединит федеральную трассу Р-22 "Каспий" (элистинское и астраханское направления) с региональной дорогой "Волгоград – Котельниково – Сальск", а также обеспечит въезд в областной центр. Для этого на участке предусмотрено строительство трех транспортных развязок. Для их устройства тоже ведут формирование насыпи — завезено порядка 800 тысяч кубометров грунта. А на одной из развязок — которая обеспечит выезд с транспортного обхода на Элисту — специалисты приступили к установке опор.
По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в составе обхода строится и мост через Волго-Донской канал. Здесь предстоит возвести 27 опор: 18 из них уже полностью завершены, еще девять в разной стадии готовности. Смонтированы пролеты на сухопутной части сооружения, которые объединяют сразу шесть опор правой половины моста и формируют будущий съезд на автодорогу "Волгоград – Котельниково – Сальск". Для этого использовало более 1,6 тысячи тонн металлоконструкций, что соответствует 15% от требуемого на данный вид работ объема. Кроме того, продолжается подготовка к надвижке пролетных строений над руслом канала. Напомним, что строительство нового сооружения даст возможность разгрузить существующий мост через Волго-Донской канал и приступить к его комплексному ремонту.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?
Общество
22.04.2021 13:30
Общество 22.04.2021 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2021 12:59
Общество 22.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 09:20
Общество 22.04.2021 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2021 18:34
Общество 21.04.2021 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 17:44
Общество 21.04.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 15:21
Общество 21.04.2021 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2021 15:20
Общество 21.04.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 14:45
Общество 21.04.2021 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 14:25
Общество 21.04.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 14:15
Общество 21.04.2021 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 13:26
Общество 21.04.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2021 13:02
Общество 21.04.2021 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2021 12:43
Общество 21.04.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2021 08:16
Общество 21.04.2021 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2021 17:52
Общество 20.04.2021 17:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Родительский контроль: волгоградские мамы и папы говорят правду о школьном питанииСмотреть фотографии
12:59
Главу поселения в Волгоградской области уличили в дроблении закупок щебенкиСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: с начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателейСмотреть фотографии
12:12
Финансистам из Москвы доверили спасение озера в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:09
Гость Волгограда выпал с 20-го этажаСмотреть фотографии
11:37
Восемь участников незаконной акции в Волгограде ждет разбор полетов в судеСмотреть фотографии
11:04
Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролетыСмотреть фотографии
10:35
Владельца гигантской партии контрафактных крышек для консервации осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы ПрезидентаСмотреть фотографии
09:26
Гараж с автомобилями сгорел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:20
Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?Смотреть фотографии
19:31
В центре Волгограда проходит несанкционированный митинг (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановитьсяСмотреть фотографии
18:15
В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»Смотреть фотографии
17:44
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорогСмотреть фотографии
16:35
«С меня слетели розовые очки»: интервью экс-сотрудницы штаба НавальногоСмотреть фотографии
15:27
В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связьСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские коммерсанты поставляли стоматологам фальсификатСмотреть фотографии
15:21
Неделя здоровья прошла вместе с Садами ПридоньяСмотреть фотографии
15:20
«Нормальная» весна возвращается в хмурый ВолгоградСмотреть фотографии
14:58
Олег Савченко рассказал о своем взгляде на развитие ЗаволжьяСмотреть фотографии
14:45
«Я сожгу тебя»: автоворы облили бензином хозяина легковушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Коронавирус забрал жизни еще пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарствСмотреть фотографии
13:52
Экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда отправили в колониюСмотреть фотографии
13:26
Жителя Волгоградской области арестовали за призыв к участию в митингеСмотреть фотографии
13:02
Аллее Героев быть: «ЕвроХим-ВолгаКалий» сделал первый шаг в основании Парка ГероевСмотреть фотографии
13:02
Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьмиСмотреть фотографии
12:43
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнираСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 