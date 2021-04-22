Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролеты

Общество 22.04.2021 11:04
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22.04.2021 11:04
Почти на 50% завершено устройство насыпи основной дороги на первом этапе строительства обхода Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, строители завезли на объект, который взводится в Светлоярском районе Волгоградской области, более одного миллиона кубометров грунта.
12-километровый участок новой дороги, построенный в обход Волгограда, соединит федеральную трассу Р-22 "Каспий" (элистинское и астраханское направления) с региональной дорогой "Волгоград – Котельниково – Сальск", а также обеспечит въезд в областной центр. Для этого на участке предусмотрено строительство трех транспортных развязок. Для их устройства тоже ведут формирование насыпи — завезено порядка 800 тысяч кубометров грунта. А на одной из развязок — которая обеспечит выезд с транспортного обхода на Элисту — специалисты приступили к установке опор.
По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в составе обхода строится и мост через Волго-Донской канал. Здесь предстоит возвести 27 опор: 18 из них уже полностью завершены, еще девять в разной стадии готовности. Смонтированы пролеты на сухопутной части сооружения, которые объединяют сразу шесть опор правой половины моста и формируют будущий съезд на автодорогу "Волгоград – Котельниково – Сальск". Для этого использовало более 1,6 тысячи тонн металлоконструкций, что соответствует 15% от требуемого на данный вид работ объема. Кроме того, продолжается подготовка к надвижке пролетных строений над руслом канала. Напомним, что строительство нового сооружения даст возможность разгрузить существующий мост через Волго-Донской канал и приступить к его комплексному ремонту.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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