В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связь

Телеком 21.04.2021 15:27
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21.04.2021 15:27
До конца мая текущего года на отдаленных территориях Волгоградской области установят 30 опор двойного назначения, на которых разместится оборудование сотовой связи по стандартам 3G и 4G. Как сообщает ИА «Высота 102», всего в 2021 году планируется возвести почти 50 таких антенн в 30 районах региона, в том числе Ольховском, Быковском и других.
Новые опоры возводятся в рамках соглашения между администрацией Волгоградской области и одним из крупнейших операторов мобильной связи, подписанного в 2019 году в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Участие в программе призвано сократить цифровое неравенство в регионе. Проект стартовал еще в 2018 году: тогда специализированная компания ввела в эксплуатацию 7 опор. В течение последующих двух лет в 30 районах области и Волгограде были построены еще 152 сооружения, в том числе 49 — в региональном центре, 11 — в Михайловском районе, девять — в Городищенском, по восемь — в Палласовском и Фроловском районах.
Опоры двойного назначения позволяют решать сразу несколько задач: на них размещается оборудование сотовой связи, могут подключаться системы оповещения, метеомониторинга, видеонаблюдения. В перспективе созданную инфраструктуру планируется задействовать в развитии комплексных систем для предотвращения ЧС.
Для оперативности развертывания телекоммуникационной инфраструктуры и уменьшения расходов на логистику весь цикл производства деталей реализован на предприятиях региона. В числе производителей — Волгоградский завод буровой техники, который сейчас специализируется на выпуске металлоконструкций. ВЗБТ самостоятельно доставляет каждую опору к месту установки. Каждый адрес определяется с учетом радиопланирования, топографической съемки, согласования с муниципалитетом, чтобы избежать пересечения с другими коммуникациями и охранными зонами кабельных линий и магистральных трубопроводов. Кроме того, оператор сотовой связи получает разрешение на установку каждого комплекта оборудования, что подтверждается санитарно-эпидемиологическими заключениями Роспотребнадзора.
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