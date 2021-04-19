В Волгограде подсудимый под видом следователя пытался давить на свидетелей

Расследования 19.04.2021 14:50
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19.04.2021 14:50
Перед судом в Волгограде предстанут двое местных жителей, которые, получив неправомерно доступ компьютерной информации, стали на этом зарабатывать. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, один из фигурантов уголовного дела - 38 летний житель Волгограда - обвиняется еще и в принуждении представителя потерпевшего к отказу и уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом (ч.2 ст. 309 УК РФ).
По версии следствия, волгоградцы, действуя группой лиц по предварительному сговору, с мая 2018 года по август 2019 года продавали пользователям контрольно-кассовых машин специальные устройства (анализаторы фискального накопителя) и программное обеспечение. Данное дополнительное оборудование позволяло сокращать количество финансовых операций, фиксируемых на фискальном накопителе ККМ. Мужчины за денежное вознаграждение устанавливали на контрольно-кассовые машины определенной торговой марки ключи защиты, которые давали доступ к расширенному функционалу программного обеспечения без соответствующей оплаты в адрес правообладателя.
Чтобы избежать уголовной ответственности, один из подсудимых позвонил представителю компании-производителя ККМ и, представившись следователем, попросил забрать заявление и отказаться от данных ранее показаний. Получив отказ, сообщники угрожали распространением в интернете кодов защиты информации ККМ.
Вину в содеянном мужчины полностью признали.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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