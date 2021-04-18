В Волгоградской области разоружили население

Общество 18.04.2021 17:01
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18.04.2021 17:01
Партию конфискованных у населения ружей выставили на продажу в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию торгов, оружие было обращено в собственность государства и в настоящее время распродается покупателям, имеющих действующие лицензии на приобретение оружия. На торги выставлено 15 гладкоствольных ружей различных моделей, которые были изъяты у граждан в 2019-2020 годах на основании судебных постановлений.
Продавцом выступает территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.
Отметим, что такие торги территориальный орган Росимущества проводит регулярно. Вырученные на них средства направляются в доход государства.
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