В Волгоградской области разоружили население





Партию конфискованных у населения ружей выставили на продажу в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию торгов, оружие было обращено в собственность государства и в настоящее время распродается покупателям, имеющих действующие лицензии на приобретение оружия. На торги выставлено 15 гладкоствольных ружей различных моделей, которые были изъяты у граждан в 2019-2020 годах на основании судебных постановлений.

Продавцом выступает территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.

Отметим, что такие торги территориальный орган Росимущества проводит регулярно. Вырученные на них средства направляются в доход государства.



