Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТП





Перед Быковским районным судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в совершении ДТП, в котором один человек погиб и двое получили тяжелые травмы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло такие последствия, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, ДТП произошло вечером 29 марта 2020 года на 652 км автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Фигурант уголовного дела, управляя автомобилем, следовал со стороны Николаевска в Быково на огромной скорости. Установлено, что при ограничении скорости до 90 км/час он на скорости 170 км/час выехал на полосу встречного движения, задел обочину, потерял управление и опрокинулся в кювет.





В результате ДТП двоим пассажирам - мужчинам 25 и 19 лет, причинен тяжкий вред здоровью. От полученных травм в реанимации лечебного учреждения скончалась 20-летняя пассажирка автомобиля.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину обвиняемый не признает.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области