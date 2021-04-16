Расследования

Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТП

Расследования 16.04.2021 10:10
0
16.04.2021 10:10


Перед Быковским районным судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в совершении ДТП, в котором один человек погиб и двое получили тяжелые травмы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло такие последствия, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.  
По версии следствия, ДТП произошло вечером 29 марта 2020 года на 652 км автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Фигурант уголовного дела, управляя автомобилем, следовал со стороны Николаевска в Быково на огромной скорости. Установлено, что при ограничении скорости до 90 км/час он на скорости 170 км/час выехал на полосу встречного движения, задел обочину, потерял управление и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП двоим пассажирам - мужчинам 25 и 19 лет, причинен тяжкий вред здоровью. От полученных травм в реанимации лечебного учреждения скончалась 20-летняя пассажирка автомобиля.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину обвиняемый не признает.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Расследования
16.04.2021 12:49
Расследования 16.04.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 11:46
Расследования 16.04.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 11:44
Расследования 16.04.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 09:35
Расследования 16.04.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2021 14:11
Расследования 15.04.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2021 09:47
Расследования 15.04.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2021 16:02
Расследования 14.04.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2021 15:37
Расследования 14.04.2021 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2021 11:00
Расследования 14.04.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2021 17:57
Расследования 13.04.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2021 17:27
Расследования 13.04.2021 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2021 11:43
Расследования 13.04.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2021 11:08
Расследования 13.04.2021 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2021 09:37
Расследования 13.04.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2021 17:40
Расследования 12.04.2021 17:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:49
Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного делаСмотреть фотографии
12:28
Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускоритсяСмотреть фотографии
12:28
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймовСмотреть фотографии
11:44
Установлены новые пострадавшие безналичного беспредела на улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области нацпроект «Демография» наплодил чиновниковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде заработали площадки для продажи саженцев: районы и адресаСмотреть фотографии
10:20
Волжанам объяснили особенности перерасчета размера платы за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
10:10
Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТПСмотреть фотографии
09:35
Жадность мамочку сгубила: в Волжском трое подельниц идут под суд за махинации с маткапиталомСмотреть фотографии
08:59
ВОЛМА организовала вакцинацию сотрудников от вируса Covid-19Смотреть фотографии
08:56
На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионерСмотреть фотографии
08:37
В администрации района Волгоградской области – новый главаСмотреть фотографии
22:03
«Страшно видеть такое»: семья из Ростовской области и житель Подмосковья погибли в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
В Волгоградской области долги по зарплате составили почти 50 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:51
Легковушку расплющило грузовиками: трое погибших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №1Смотреть фотографии
17:39
Депутат Госдумы от Волгоградской области поменял свои планы по участию в праймеризСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области рекордно подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
16:45
Банк «Открытие» повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie CollectionСмотреть фотографии
16:45
Глава Волгограда нацелился на ГосдумуСмотреть фотографии
16:22
Польза или вред?: в Волгограде занялись традиционной побелкойСмотреть фотографии
15:33
«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествияСмотреть фотографии
14:53
На первый, десятый, рассчитайсь!: волгоградцы определят очередность проектов благоустройстваСмотреть фотографии
14:16
Опять пять: раскрыты подробности новых смертей от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Судимый за смертельное ДТП наркоман из Волгограда прятался от Интерпола в ПольшеСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде ландшафтный пожар добрался до линии электропередачСмотреть фотографии
13:44
Москва против: сыну Набиева не разрешили надеть судейскую мантию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Напала во дворе: после укуса бешеной куницы госпитализировали жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 