



Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен официанту кафе ООО "Причалъ" в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе районного суда, сотрудница признана виновной в административном правонарушении, так как была назначена ответственной за измерение температуры тела посетителей на входе в кафе, но не делала этого.

В суде установлено, что 15 января текущего года в 20:40 официант не произвела замер температуры посетителям, чем нарушила требования постановления главы региона "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Сотрудница вину не отрицала, пояснив, что не произвела замер температуры, так как отлучилась с рабочего места.

Постановление суда вступило в законную силу.



