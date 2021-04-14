Общество

В Волгограде ответственная за температуру официантка "прокололась" на рабочем месте

Общество 14.04.2021 17:52
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14.04.2021 17:52


Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен официанту кафе ООО "Причалъ" в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе районного суда, сотрудница признана виновной в административном правонарушении, так как была назначена ответственной за измерение температуры тела посетителей на входе в кафе, но не делала этого. 
В суде установлено, что 15 января текущего года в 20:40 официант не произвела замер температуры посетителям, чем нарушила требования постановления главы региона "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Сотрудница вину не отрицала, пояснив, что не произвела замер температуры, так как отлучилась с рабочего места.
Постановление суда вступило в законную силу.

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