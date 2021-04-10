Общество

Пора раздеваться: летнее тепло нагрянет в Волгоградскую область

Общество 10.04.2021 18:50
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10.04.2021 18:50


До 23 градусов тепла обещают синоптики завтра, 11 апреля, в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный ежедневный сводный прогноз филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Волгоградский ЦГМС), днем температура воздуха прогреется до 18-23 градусов тепла, в отдельных северных районах – до 12-17 градусов. В Волгограде ожидается 20 градусов выше нуля. В ночное время также будет тепло: по области ожидается 3-8 градусов со знаком плюс, в областном центре – до 8 градусов тепла. Ночью и утром прогнозируют местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 11-14 м/с. 

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