Машина кубарем скатилась с дороги: в ДТП в Волгоградской области погибли два человека

Происшествия 08.04.2021 09:32
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08.04.2021 09:32
Мужчина и 17-летний подросток погибли минувшей ночью в результате аварии в Кумылженском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на 20 км автодороги "Кумылженская – Букановская" водитель автомобиля "Лада Калина" при движении прямо совершил выезд на левую обочину с последующим опрокидыванием. Машина кубарем скатилась вниз, совершив не менее 9 кувырков. В ДТП погиб 25-летний водитель - житель станицы Букановская и его 17-летний пассажир. Еще один 20-летний пассажир, который был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы. Его госпитализировали в Михайловскую ЦРБ для оказания квалифицированной медицинской помощи.
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