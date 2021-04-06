



Волгоградцы приняли горячее участие в судьбе бездомного, который к тому же остался без ног. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №7 по улице Штеменко Олеся, Михаил уже давно обитает в этих местах. «Раньше он ходил на костылях, но недавно ему отрезали обе ноги. Мы скинулись, купили ему инвалидную коляску. Но Михаилу нужна серьезная помощь. У него был инсульт, теперь он не может ходить. Проблема еще и в том, что у него нет паспорта», - говорит Олеся.





Последние несколько дней Михаил провел у торца многоэтажки. Ливень, который шел накануне в Волгограде, и сегодняшний ураган он пережил здесь же. Когда корреспонденты приехали к этому месту, мужчина сидел на сырой земле в абсолютно мокрой одежде. Кто-то из местных жителей принес ему пакет с едой. По словам Михаила, его документы сгорели в пожаре, из родственников есть якобы сын, который, по словам мужчины, живет в Москве и не желает общаться с отцом. Он побывал уже в четырех больницах, перенес и коронавирус. «Не думаем, что он обманывает. Он не пьет, даже никогда ничего не просил, мы сами выносили ему еду, покупали сигареты», - рассказывает волгоградка.





Приехавшая по вызову Олеси скорая помощь забрала Михаила в больницу. «Пока возьмем с переохлаждением, потом им должны заняться социальные службы», - пояснил фельдшер.

Волгоградцы, переживающие за судьбу бездомного мужчины, надеются, что после больницы мужчину не бросят и оформят в приют для лиц без определенного места жительства.







