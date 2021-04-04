Общество 04.04.2021 15:58
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04.04.2021 15:58
Районный суд приостановил деятельность кабинета № 4 первого этажа и кабинета № 11 второго этажа основного здания Новоаннинской средней школы № 5 на 15 суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в несущей стене одной стороны фасада здания школы был обнаружен серьезный дефект. От фундамента до кровли фасад «пронзила» трещина, штукатурка с наружной и внутренней сторон стены отслоилась. В связи с чем проводить занятия в указанных кабинетах оказалось небезопасно.
Проблемы со зданием школы были выявлены еще в начале марта этого года в ходе проведения проверки управлением Роспотребнадзора. В отношении МКОУ Новоаннинская СШ № 5 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений).
В судебном заседании директор школы вину в совершении указанного правонарушения признала полностью, пояснив, что в настоящее время проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. Постановление суда, вынесенное 2 апреля 2021 года, не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Интересно, что здание, где располагается сегодня школа №5, было построено еще в 1940 году. В годы войны здесь располагался госпиталь.
Фото сайта МКОУ Новоаннинская средняя школа №5.
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