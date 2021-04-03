Снег вернется: в Волгоградской области после солнечных выходных испортится погода

Общество 03.04.2021 09:23
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03.04.2021 09:23
В Волгоградской области в понедельник, 5 апреля ожидается ухудшение погоды. По информации Волгоградского ЦГМС, сообщает ИА «Высота 102», с 5 по 6 апреля в связи с активной циклонической деятельностью над Европейской территорией России в регионе прогнозируют осадки от умеренных до сильных, преимущественно в виде дождя, по северо-западным и северным районам дождь со снегом, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 6 апреля усилится северо-восточный и восточный ветер до 18-23 м/с. Температура воздуха 5 и 6 апреля ночью опустится до нуля, днём ожидается от 5 до 10 градусов тепла.
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