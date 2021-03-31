Роспотребнадзор отчитался о расследовании вспышек инфекции в детских учреждениях Волгоградской области
Общество 31.03.2021 15:41
0
31.03.2021 15:41
Причины массовых заболеваний детей в двух детских садах и кадетском корпусе, которые произошли в марте в Волгоградской области, озвучила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина, сообщает ИА "Высота 102". По словам Климиной, в результате санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что вспышки инфекции не связаны с питанием. Во всех трех случаях были обнаружены возбудители болезни - норовирусы и аденовирусы.
Так, норовирус выявлен в детском саду №372 Тракторозаводского района Волгограда, где 19 марта симптомы вирусной инфекции появились у 8 детей из одной группы. Воспитанники жаловались на боли в животе, диарею, рвоту и повышенную температуру. К врачам обратились родители троих малышей, одного ребенка пришлось госпитализировать в инфекционное отделение детской больницы. По результатам расследования, у двоих детей был обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.
Аналогичная причина заболевания выявлена и в селе Сидоры Михайловского городского округа. 25 марта здесь заболели 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Симптомы у всех были схожие – диарея, температура и рвота. При исследовании биологических материалов специалисты обнаружили норовирус, вызывающий острую кишечную инфекцию.
По словам Климиной, норовирус очень заразный. Особенно подвержены этой инфекции дети младшего возраста. "Меры профилактики общие для всех кишечных инфекций - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на объектах и правил личной гигиены как для персонала, так и для детей", - сообщила Климина. Однако замруководителя Роспотребнадзора не смогла пояснить, кто стал источником заражения - дети или персонал. "Источник - человек, фамилию я называть не буду", - сказала Ирина Климина.
Третья вспышка заболеваемости среди детей произошла в начале марте в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова, где даже пришлось вводить карантин по ОРВИ. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщила, что в ходе расследования у одного из воспитанников был обнаружен аденовирус, который также может проявляться с симптомами кишечных расстройств.
Реклама
«Невыносимо больно»: в Волгограде инвалид два года провел в заточении из-за отсутствия пандуса31.03.2021 21:11
Общество 31.03.2021 21:11
В Михайловке Волгоградской области нашли замену осужденному мэру31.03.2021 16:58
Общество 31.03.2021 16:58
Молодая женщина с букетом заболеваний умерла от ковида в Волгоградской области31.03.2021 16:31
Общество 31.03.2021 16:31
«MetalCup. Устойчивое развитие»: волгоградские студенты продемонстрировали свои способности31.03.2021 16:29
Общество 31.03.2021 16:29
Координатору штаба Навального в Волгограде светит армия31.03.2021 15:24
Общество 31.03.2021 15:24
В Волгоградской области опасная болезнь поражает коров и овец31.03.2021 14:03
Общество 31.03.2021 14:03
После скандала на крыше элитной многоэтажки в Волгограде демонтируют плитку31.03.2021 12:29
Общество 31.03.2021 12:29
Прокурор Волгоградской области выслушает проблемы жителей Заволжья31.03.2021 12:03
Общество 31.03.2021 12:03
В трех реках Волгоградской области резко поднялась вода31.03.2021 09:37
Общество 31.03.2021 09:37
УК «Новый дом»: жители благодарят нас за профессионализм и качество31.03.2021 08:36
Общество 31.03.2021 08:36
Волгоградец продавал на дороге опасную незамерзайку31.03.2021 08:14
Общество 31.03.2021 08:14
В Волгограде на остров Сарпинский отправили еще один речной трамвай30.03.2021 18:48
Общество 30.03.2021 18:48
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась до уровня сентября30.03.2021 15:49
Общество 30.03.2021 15:49
С помощью эквайринга Сбербанка можно оплатить проезд банковской картой на межмуниципальных маршрутах общественного транспорта региона30.03.2021 14:51
Общество 30.03.2021 14:51
Уволившийся мэр города Волгоградской области устроился на новую работу30.03.2021 14:29
Общество 30.03.2021 14:29
Реклама