Роспотребнадзор отчитался о расследовании вспышек инфекции в детских учреждениях Волгоградской области





Причины массовых заболеваний детей в двух детских садах и кадетском корпусе, которые произошли в марте в Волгоградской области, озвучила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина, сообщает ИА "Высота 102". По словам Климиной, в результате санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что вспышки инфекции не связаны с питанием. Во всех трех случаях были обнаружены возбудители болезни - норовирусы и аденовирусы.

Так, норовирус выявлен в детском саду №372 Тракторозаводского района Волгограда, где 19 марта симптомы вирусной инфекции появились у 8 детей из одной группы. Воспитанники жаловались на боли в животе, диарею, рвоту и повышенную температуру. К врачам обратились родители троих малышей, одного ребенка пришлось госпитализировать в инфекционное отделение детской больницы. По результатам расследования, у двоих детей был обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.

Аналогичная причина заболевания выявлена и в селе Сидоры Михайловского городского округа. 25 марта здесь заболели 6 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Симптомы у всех были схожие – диарея, температура и рвота. При исследовании биологических материалов специалисты обнаружили норовирус, вызывающий острую кишечную инфекцию.

По словам Климиной, норовирус очень заразный. Особенно подвержены этой инфекции дети младшего возраста. "Меры профилактики общие для всех кишечных инфекций - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на объектах и правил личной гигиены как для персонала, так и для детей", - сообщила Климина. Однако замруководителя Роспотребнадзора не смогла пояснить, кто стал источником заражения - дети или персонал. "Источник - человек, фамилию я называть не буду", - сказала Ирина Климина.

Третья вспышка заболеваемости среди детей произошла в начале марте в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова, где даже пришлось вводить карантин по ОРВИ. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщила, что в ходе расследования у одного из воспитанников был обнаружен аденовирус, который также может проявляться с симптомами кишечных расстройств.



