Рынок труда в Волгоградской области «выздоровел» после года пандемии





Уровень безработицы в Волгоградской области за февраль 2021 года составил 5,7%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. Такой же показатель был зафиксирован и в феврале прошлого года, перед началом пандемии. В настоящее время в регионе безработными считаются 71,6 тысячи человек. Год назад их было на сто человек меньше.

Напомним, самый высокий уровень безработицы в Волгоградской области был зафиксирован в августе 2020 года – 9,1%. Тогда без работы в регионе сидели 113,5 тысячи человек.



