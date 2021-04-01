Рынок труда в Волгоградской области «выздоровел» после года пандемии

Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределы01.04.2021 11:29
Аукцион по взысканию долгов за капремонт с волгоградцев проходит с аншлагом01.04.2021 11:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поделился опытом развития территорий с участниками форума «UrbanVolgaWeekend»01.04.2021 09:46
Городской форум «UrbanVolgaWeekend», организатором которого выступило Региональное отделение Общероссийской организации «Городские реновации» при поддержке Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области и Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда прошел накануне...