В Волгограде не оправдали убийц 18-летнего парня у ночного клуба "ЛОФТ"

Расследования 30.03.2021 17:53
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30.03.2021 17:53
Двоим осужденным за убийство молодого парня у ночного клуба "ЛОФТ" в Волгограде апелляционная инстанция отказала в отмене приговора, он вступил в законную силу. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2020 года 23-летний Натиг Микаилов и 25-летний Руслан Исаев были признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Их приговорили к 9 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Однако Микаилов и Исаев вину не признали и обжаловали решение в апелляционном порядке. Они просили вынести оправдательный приговор. Волгоградский областной суд оставил их жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании установлено, что Натиг Микаилов и Руслан Исаев 16 февраля 2019 года, находясь в сквере возле ночного клуба в Ворошиловском районе Волгограда, в ходе конфликта избили 18-летнего Александра Бабаревича. Ему были нанесены многочисленные удары в область головы, от которых молодой человек скончался на месте происшествия.
Несмотря на отрицание подсудимыми вины, государственное обвинение представило суду исчерпывающие доказательства их причастности к инкриминируемому деянию. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
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