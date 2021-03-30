Время для перезагрузки с Nemoloko





Компания «Сады Придонья» выступила партнером международного фитнес-проекта. Prime Time – крупнейший offline-проект в современной фитнес-индустрии с охватом в 168 городов России и Казахстана. Главная его особенность – индивидуальный подход во всем. Над программой преображения каждой участницы работает целая команда, где тренер разрабатывает эффективный комплекс упражнений, а специалист в области питания помогает составить правильный рацион, в том числе дает рекомендации по употреблению растительных продуктов. Такой всесторонний подход обеспечивает не только снижение веса, но и оказывает положительный оздоровительный эффект на весь организм.

«Мы рады, что компания «Сады Придонья» поддержала наш проект. Растительные напитки Nemoloko идеально подошли для сбалансированного рациона питания девушек: без добавленного сахара и полезен для пищеварения, – говорит руководитель фитнес-проекта Prime Time в Волгограде Диана Карпова. – Натуральный состав очень порадовал, особенно спортивных нутрицилогов, которые проводят с участницами познавательные вебинары по питанию и эффективному снижению веса».

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, сотни участниц в Волгограде, Ставрополе и Астрахани смогли оценить перемены, произошедшие за 2 месяца интенсивных тренировок и следования разработанной программе питания с продуктами Nemoloko. Победительницы сезона, достигшие наивысших результатов, получат полезные призы – запас любимых вкусов растительных напитков от Садов Придонья.

В компании уверены, что тренд на здоровый образ жизни, употребление в пищу полезных и безопасных продуктов поможет развитию осознанного питания у россиян и воспитанию будущего здорового поколения.



