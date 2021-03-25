Общество

Махачкала, Тюмень и Калининград: новые авиарейсы из Волгограда потребуют миллионов из бюджета

Общество 25.03.2021 19:47
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25.03.2021 19:47


С 2021 по 2025 для развития новых авиарейсов из Волгограда может быть потрачено 600 млн бюджетных рублей. Перечень субсидируемых маршрутов предполагается расширить за счет полетов из города-героя в Воронеж, Белгород, Калининград, Мурманск, Махачкалу, Тюмень и Новый Уренгой. Такие планы исполнительной власти региона озвучил сегодня депутатам облдумы председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, сообщает ИА «Высота 102».
Также Анатолий Васильев рассказал о предстоящих масштабных дорожных стройках в регионе. До 2024 года, по словам чиновника, предполагается проложить 14 километров новой трассы в рамках Третьей очереди моста через Волгу. Это громкий проект, предполагающий вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме. Обсуждать эту тему народные избранники в ходе парламентского часа, посвященного дорогам, не стали. Этому вопросу будет посвящено отдельное заседание Экосовета при регпарламенте, которое состоится завтра, 26 марта.
В этом году дорожники должны продолжить строительство дороги по улице Электролесовской, которая соединит Советский и Кировский районы.  До конца текущего года должны быть завершены работы на мосту через Волжскую ГЭС. В ближайшие месяцы предполагается начать расширение до четырех полос узкого участка улицы Ангарской. Помимо этого, будут продолжено строительство обхода вокруг Волгограда и поселка Горьковского.


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