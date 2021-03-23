Волгоградец украл целиком два металлических гаража





За дерзкую кражу двух металлических гаражей осужден житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, мужчину приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно.

Судом установлено, что в феврале 2020 года на территории Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда он украл два гаража-павильона с имуществом, которое находилось внутри, на общую сумму 365 500 рублей. Для этого он нанял автомобиль-манипулятор "Камаз 5320", водителя которого злоумышленник ввел в заблуждение относительно своих намерений. Гаражи волгоградец сдал на металлолом.

Сам подсудимый вину признал частично, указал, что на момент совершения указанных действий он полагал, что данное имущество является бесхозными, и в нем не хранится ничего ценного. Приговор вступил в законную силу.



