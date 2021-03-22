В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажник

Происшествия 22.03.2021 19:12
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22.03.2021 19:12
В результате обвала грунта в траншее погиб рабочий. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня на улице Санаторной в Кировском районе. По предварительным данным, днем бригадой рабочих в рамках подготовки для возведения здания аквапарка рядом с жилым комплексом «Колизей» в Кировском районе Волгограда проводилась укладка подушки из песка в траншее протяженностью почти 14 метров с глубиной 3,6 метра и шириной 1,3 метра. В какой-то момент одна из стен рва обрушилась, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало землей. Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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