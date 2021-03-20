









Двое пьяных волгоградцев угнали автомобиль и врезались в столб в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила об угоне минувшей ночью ее машины «ВАЗ-21065». Сотрудники ППС и экипаж ДПС оперативно задержали угонщиков. Ими оказались ранее судимые 25-летний и 37-летний жители Волгограда.

Заплетающимся языком мужчины рассказали, что выпили пиво и решили покататься на чужой легковушке. Но авантюрная затея оказалась неудачной - "шестерка" влетела в ближайший столб. От медосвидетельствования м ужчины отказались. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы.

25-летний мужчина, который управлял "Жигулями", ранее был лишен водительских прав за пьяную езду. В отношении него будет возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области