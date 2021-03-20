Происшествия 20.03.2021 13:46
0
20.03.2021 13:46
Двое пьяных волгоградцев угнали автомобиль и врезались в столб в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила об угоне минувшей ночью ее машины «ВАЗ-21065». Сотрудники ППС и экипаж ДПС оперативно задержали угонщиков. Ими оказались ранее судимые 25-летний и 37-летний жители Волгограда.
Заплетающимся языком мужчины рассказали, что выпили пиво и решили покататься на чужой легковушке. Но авантюрная затея оказалась неудачной - "шестерка" влетела в ближайший столб. От медосвидетельствования мужчины отказались. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы.
25-летний мужчина, который управлял "Жигулями", ранее был лишен водительских прав за пьяную езду. В отношении него будет возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезнь20.03.2021 13:57
Происшествия 20.03.2021 13:57
Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницу20.03.2021 11:30
Происшествия 20.03.2021 11:30
В Волгоградской области виновник ДТП на встречке сбежал с места аварии20.03.2021 09:54
Происшествия 20.03.2021 09:54
Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской области19.03.2021 20:06
Происшествия 19.03.2021 20:06
Из-за упертого водителя в Волжском пострадали три человека19.03.2021 10:26
Происшествия 19.03.2021 10:26
В Дзержинском районе Волгограда нашли обглоданные ноги и череп мужчины18.03.2021 16:05
Происшествия 18.03.2021 16:05
Взяли с поличным: в Волжском за серию краж из квартир задержали лжегазовиков18.03.2021 14:30
Происшествия 18.03.2021 14:30
В Волгоградской области иномарка с пожилым мужчиной врезалась в дерево18.03.2021 10:42
Происшествия 18.03.2021 10:42
Собака покусала девочку на территории школы в Волгоградской области18.03.2021 09:30
Происшествия 18.03.2021 09:30
В Кировском районе Волгограда младенец утонул в ванной17.03.2021 20:57
Происшествия 17.03.2021 20:57
Дама с электрошокером пыталась украсть iPhone из магазина в Волгограде (ВИДЕО)17.03.2021 13:44
Происшествия 17.03.2021 13:44
Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за сала17.03.2021 11:19
Происшествия 17.03.2021 11:19
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадал 11-летний ребенок17.03.2021 11:18
Происшествия 17.03.2021 11:18
В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницы17.03.2021 08:52
Происшествия 17.03.2021 08:52
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшие16.03.2021 16:35
Происшествия 16.03.2021 16:35
Реклама