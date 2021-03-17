Телеком

Кибербезопасность под угрозой: за год хакеры сотни раз атаковали российский бизнес

Телеком 17.03.2021 09:13
0
17.03.2021 09:13


Активное внедрение автоматизированных систем хранения информации, управления технологическим и бизнес-процессами привело к повсеместной угрозе кибербезопасности компаний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет компании «Ростелеком-Солар», за 2020 год зафиксировано более 200 атак на различные отрасли и сектора экономики России. 
Между тем, по данным сайта SecurityLab.ru, подобные инциденты с компьютерными системами организаций регулярно фиксируются по всему миру. Так только за неделю с 27 февраля по 5 марта под угрозу были поставлены компьютерные системы двух индийских производителей вакцин от Covid-19, компании Groupe Lactalis  (одной из ведущих по выпуску молочной продукции и сыра в Европе). Кроме того, «Лаборатория Касперского» в эту неделю зафиксировала атаку на транспортные компании, а всего с декабря по настоящее время, по данным защитников, около 10 организаций стали жертвами кибератак.
Атаки на автоматизированные систем управления технологическими процессами стали возможны из-за их уязвимостей – 70% из обнаруженных  в 2020 году, по мнению специалистов компании Claroty (США), можно использовать удаленно.  Именно это стало решающим фактором в росте атак на АСУ ТП. Например, под угрозой системы, в которых используются программируемые контроллеры  Rockwell Automation. Их уязвимость специалисты «Лаборатории Касперского», Сычуаньского университета (КНР) и компании Claroty (США) оценивают на максимальные 10 баллов.
Вопросы обеспечения информационной и кибербезопасности находятся под пристальным вниманием одного из лидеров в этой сфере – компании «Ростелеком». Специалисты организации последовательно и целенаправленно популяризируют необходимость комплексного подхода, разрабатывают инновационные решения и предлагают их к внедрению в различные отрасли экономики. Только за последние месяцы компанией было организовано ряд масштабных мероприятий.
В ноябре 2020 года «Ростелеком» провел серию обучающих семинаров по информационной безопасности «Кибердрайв» для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по информационной безопасности. Участники мероприятий узнали, как выявить злоумышленника в организации, как обнаружить атаку на ранней стадии и обеспечить защиту с максимальной эффективностью.
В декабре прошлого года «Ростелеком» стал генеральным партнером одного из самых масштабных российских мероприятий в сфере информационной безопасности — SOC-Форум, который проходил в гибридном формате и привлек более 9000 участников. В течение 17 часов эфира ключевые эксперты  рассказали о текущих ландшафте угроз, технологий защиты, представили позицию регулятора. Участников познакомили с подробностями самых интересных и масштабных решений.
В феврале этого года компания организовала вебинар «Ликбез по кибербезу» для региональных журналистов и блогеров. Обучение проводил Андрей Иванов, технический эксперт по кибербезопасности  Schneider Electric. 
Он дал краткую историческую справку развития АСУТП (автоматических систем управления технологическим процессом), рассказал о необходимости комплексного подхода к безопасности этих систем, информировал о требованиях законодательства.
Андрей Иванов, отвечая на вопросы участников вебинара, отметил, что самая распространенная ошибка отечественного бизнеса – отсутствие выделенного бюджета на киберзащиту.
Татьяна Ягодина

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Телеком
16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 12:50
Телеком 15.03.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2021 15:41
Телеком 12.03.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2021 16:30
Телеком 11.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 20:01
Телеком 10.03.2021 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 16:56
Телеком 10.03.2021 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 15:02
Телеком 10.03.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.03.2021 10:29
Телеком 05.03.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2021 16:30
Телеком 04.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.03.2021 11:16
Телеком 02.03.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2021 13:59
Телеком 01.03.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2021 13:57
Телеком 27.02.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2021 11:07
Телеком 26.02.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2021 18:09
Телеком 25.02.2021 18:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:43
Жилищные сертификаты для многодетных семей могут ввести в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде директору стройфирмы грозит дисквалификация за невыплату зарплаты рабочимСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за салаСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадал 11-летний ребенокСмотреть фотографии
10:24
Кафе в Волгограде закрыли на две недели из-за антисанитарииСмотреть фотографии
10:21
Дорожники в Волгоградской области предупреждают о резких перепадах погодыСмотреть фотографии
10:19
Из журналиста кремлевского пула в детские писатели: бывшая волгоградка – о своем новом призванииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Речные трамвайчики вернулись на маршрут «Волгоград-Культбаза»Смотреть фотографии
09:17
Поджигателя степи у железной дороги задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Зарплатные долги снова выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницыСмотреть фотографии
21:49
В Волгоградской области до конца года дополнительно стерилизуют 3 тысячи бродячих собакСмотреть фотографии
20:25
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговуюСмотреть фотографии
20:01
«Приносите объедки и хлам»: коллекторы терроризируют волгоградскую семью с инвалидомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное полеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде у 10 учеников кадетского корпуса не нашли кишечную инфекциюСмотреть фотографии
17:16
Волгоград накрыла пыльная буряСмотреть фотографии
17:11
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
16:21
Время пришло: больше привилегий после окончания гарантии для вашего автомобиляСмотреть фотографии
15:13
Шестеро пенсионеров за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
«сНежная» буря надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
14:16
В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетомСмотреть фотографии
14:08
Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять битуСмотреть фотографии
13:04
Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровымСмотреть фотографии
12:46
Гособвинение требует для бывшего главного патологоанатома Волгоградской области 14 лет колонииСмотреть фотографии
12:41
Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровлиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 