



Почти 3 тысячи собак дополнительно планируется стерилизовать в Волгоградской области в течение 2021 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, эту работу на безвозмездной основе выполнят частные ветеринарные клиники, которым животных будут привозить представители НКО.

В период с 2015 по 2020 год включительно на отлов и стерилизацию бездомных собак в Волгоградской области было направлено почти 50 млн рублей, отловлено почти 19 тысяч псов. В этом году на эти цели из регионального бюджета предусмотрено еще 10 млн рублей. Кроме того, средства выделяют местные власти.

Часть средств региональной казны направляется некоммерческим организациям в качестве грантов. Если в минувшем году зоозащитники получили 4,5 млн рублей, то в этом - сумма превысит 8 млн. Помимо этого, активисты привлекают на конкусной основе и федеральные средства. Так, в прошлом году за счет средств Фонда президентских грантов волгоградские общественники за права животных получили финансирование более 5 млн рублей.

Напомним, с 1 января 2020 года федеральный закон об ответственном отношении с животными запрещает умерщвлять собак при отсутствии медицинских показаний. Отловленных дворняг приюты должны вакцинировать, стерилизовать и возвращать на улицы.

Сегодня в Госдуме был отозван резонансный законопроект, авторы которого предлагали разрешить регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе их усыплять. Руководство партии "Единая России" выступило с критикой данной инициативы, назвав ее живодерской.



