Общество 16.03.2021 21:49
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16.03.2021 21:49
Почти 3 тысячи собак дополнительно планируется стерилизовать в Волгоградской области в течение 2021 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, эту работу на безвозмездной основе выполнят частные ветеринарные клиники, которым животных будут привозить представители НКО.
В период с 2015 по 2020 год включительно на отлов и стерилизацию бездомных собак в Волгоградской области было направлено почти 50 млн рублей, отловлено почти 19 тысяч псов. В этом году на эти цели из регионального бюджета предусмотрено еще 10 млн рублей. Кроме того, средства выделяют местные власти.
Часть средств региональной казны направляется некоммерческим организациям в качестве грантов. Если в минувшем году зоозащитники получили 4,5 млн рублей, то в этом - сумма превысит 8 млн. Помимо этого, активисты привлекают на конкусной основе и федеральные средства. Так, в прошлом году за счет средств Фонда президентских грантов волгоградские общественники за права животных получили финансирование более 5 млн рублей.
Напомним, с 1 января 2020 года федеральный закон об ответственном отношении с животными запрещает умерщвлять собак при отсутствии медицинских показаний. Отловленных дворняг приюты должны вакцинировать, стерилизовать и возвращать на улицы.
Сегодня в Госдуме был отозван резонансный законопроект, авторы которого предлагали разрешить регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе их усыплять. Руководство партии "Единая России" выступило с критикой данной инициативы, назвав ее живодерской.
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