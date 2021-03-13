Перекресток с дурной славой в Дзержинском районе Волгограда снова притянул ДТП





Очередное столкновение лоб в лоб произошло на злополучном перекрестке в Жилгородке. Как сообщает ИА «Высота 102», возле здания налоговой инспекции в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улиц 51-ой Гвардейской и Восточно-Казахстанской - авария с участием двух белых иномарок. "Toyota" потеряла бампер, у "Ford" тоже повреждена передняя часть кузова.

Нерегулируемый перекресток получил дурную славу как раз из-за частых ДТП. Смотреть на дорожные знаки многие автолюбители почему-то считают ниже своего достоинства, за что и расплачиваются.



