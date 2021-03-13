Происшествия

Перекресток с дурной славой в Дзержинском районе Волгограда снова притянул ДТП

Происшествия 13.03.2021 15:44
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13.03.2021 15:44


Очередное столкновение лоб в лоб произошло на злополучном перекрестке в Жилгородке. Как сообщает ИА «Высота 102», возле здания налоговой инспекции в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улиц 51-ой Гвардейской и Восточно-Казахстанской - авария с участием двух белых иномарок. "Toyota" потеряла бампер, у "Ford" тоже повреждена передняя часть кузова. 
Нерегулируемый перекресток получил дурную славу как раз из-за частых ДТП.  Смотреть на дорожные знаки многие автолюбители почему-то считают ниже своего достоинства, за что и расплачиваются.

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