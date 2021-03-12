В Волгограде судимый за кражу зять озолотился на теще

Происшествия 12.03.2021 09:26
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12.03.2021 09:26
23-летнего зятя уличили в краже драгоценностей у своей тещи. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, накануне в дежурную часть Дзержинского района с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный похитил золотые украшения из ее квартиры на общую сумму 200 000 рублей.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний ранее судимый за кражу зять заявительницы. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что с июня 2020 года по февраль текущего года, приезжая в гости к теще, похищал украшения, которые затем сдавал в скупку, а вырученные деньги отдавал за свои долги. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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