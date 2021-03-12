Общество

В Волгограде возобновляются тематические рейсы «Экскурсионного вагона»

Общество 12.03.2021 09:23 Новости компаний
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12.03.2021 09:23 Новости компаний


С 13 марта в Волгограде возобновляются тематические рейсы «Экскурсионного вагона». Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «Волгоградтранспригород»,  Отправление «Экскурсионного вагона» со станции Волгоград-1 в 11:03, прибытие обратно – в 14:59.
Напомним, данный проект реализуется сотрудниками пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород» и музея-заповедника «Старая Сарепта». 
В пути следования пассажиров ожидает блиц-викторина на знание истории города-героя, а в музее – тематическая программа «Раздолье широкое. Масленица!». Организаторы проведут мастер-класс по изготовлению масляничной куклы, угостят чаем с блинами, расскажут о традициях производства горчицы в Нижнем Поволжье и о многом другом. Программа рассчитана на 2 часа. 
Билеты можно приобрести в кассах пригородного вокзала станции Волгоград-1.
С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе, мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.

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