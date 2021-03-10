Общество

К делу о сносе скандальной депутатской постройки в центре Волгограда привлекли экспертов

Общество 10.03.2021 17:55
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10.03.2021 17:55


Судебные разбирательства о сносе самовольной постройки рядом с Центральным рынком Волгограда приостановлены на время проведения экспертизы. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял сегодня Центральный районный суд Волгограда.
Иск в суд в декабре 2020 года подала прокуратура Волгоградской области. Надзорное ведомство настаивает на признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также на признании реконструкции объекта самовольной. Речь идет о скандальной стройке в так называемом Банковском переулке, которая ведется с 2018 года в центре Волгограда.  
Ходатайства о поведении экспертизы заявили обе стороны. По решению суда ее проведет АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". Специалистам предстоит ответить на ряд вопросов. Так, экспертиза должна прояснить, создает ли строение угрозу жизни и здоровью людей. А также опасно ли здание для метротрама, его инженерных сетей и коммуникаций. 
Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешения на реконструкцию нежилого здания в многофункциональный объект были допущены существенные нарушения. В результате центральная часть строения оказалась в технической зоне метротрама, что, согласно законодательству, недопустимо.
Как ранее сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО "Русна", ООО "Дигест". Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем "Дигеста" являются  Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера "Единой России" Владлена Колесникова.

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