Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавируса
Общество 10.03.2021 13:02
0
10.03.2021 13:02
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксирован 141 новый случай заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, при этом выписались после выздоровления 147 человек. Между тем, стало известно еще о шести умерших от новой инфекции. Некоторые из тех, кого врачам не удалось спасти, не сразу обратились за медицинской помощью, а кому-то своевременный приход к доктору все равно не помог.
Среди новых жертв пандемии – 57-летний житель Волгограда, который сначала лечился самостоятельно, а спустя несколько дней все-таки обратился в поликлинику. В медучреждении мужчине сделали экспресс-тест и после получения положительного результата его госпитализировали в больницу №4, из которой он уже не вышел. 56-летнего волжанина своевременное обращение за медицинской помощью не спасло – его лечили амбулаторно, а после ухудшения состояния он умер в волжской больнице №3. Не пережила коронавирус и 56-летняя жительница Урюпинского района, которая сообщила о своем недомогании спустя пять дней после появления признаков недомогания. В то же время 67-летнему камышанину, который сразу пошел к врачам, это обстоятельство не сохранило в итоге жизнь. В списке новых жертв – также 67-летний пенсионер из Палласовского района и 64-летняя женщина из Михайловки.
Всего в регионе уже 837 человек скончались от коронавируса.
Реклама
Военных и технику защитят от коронавируса на параде Победы в Волгограде10.03.2021 16:20
Общество 10.03.2021 16:20
Маслице на Масленицу: в Волгоградской области поменялись цены на ингредиенты для блинов10.03.2021 15:18
Общество 10.03.2021 15:18
Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекрестка10.03.2021 14:06
Общество 10.03.2021 14:06
После публикации «Высоты 102» страховщики передумали взыскивать с волгоградской пенсионерки 130 тысяч рублей10.03.2021 12:57
Общество 10.03.2021 12:57
В Волгограде из-за маловодья временно отменили речные трамвайчики до Культбазы10.03.2021 11:07
Общество 10.03.2021 11:07
ВТБ: жители юга России в два раза увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта10.03.2021 10:57
Общество 10.03.2021 10:57
«Там шуршат крысы?»: подъезд многоэтажки в Волгограде утопает в горах мусора10.03.2021 10:37
Общество 10.03.2021 10:37
Легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина приедет с гастролями в Волгоград10.03.2021 10:09
Общество 10.03.2021 10:09
«Воздержаться от поездок»: на мосту через Волжскую ГЭС запланировали серьезные пробки10.03.2021 09:36
Общество 10.03.2021 09:36
В Волгограде вспахали площадь для митингов10.03.2021 09:34
Общество 10.03.2021 09:34
Волгоградцам начали пересчитывать завышенную плату за тепло10.03.2021 08:45
Общество 10.03.2021 08:45
Жители Волгограда попросили вывести Сурский сквер из сумрака09.03.2021 20:03
Общество 09.03.2021 20:03
Все выходные рвало и болели животы: кадетов под Волгоградом отправили на карантин по ОРВИ09.03.2021 18:01
Общество 09.03.2021 18:01
«Есть угроза обрушения»: жильцов аварийного дома в Волгограде переселят досрочно09.03.2021 17:51
Общество 09.03.2021 17:51
Ученикам волгоградских автошкол напомнили правила проезда через железнодорожные переезды09.03.2021 16:50
Общество 09.03.2021 16:50
Реклама