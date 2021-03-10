Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавируса





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксирован 141 новый случай заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, при этом выписались после выздоровления 147 человек. Между тем, стало известно еще о шести умерших от новой инфекции. Некоторые из тех, кого врачам не удалось спасти, не сразу обратились за медицинской помощью, а кому-то своевременный приход к доктору все равно не помог.

Среди новых жертв пандемии – 57-летний житель Волгограда, который сначала лечился самостоятельно, а спустя несколько дней все-таки обратился в поликлинику. В медучреждении мужчине сделали экспресс-тест и после получения положительного результата его госпитализировали в больницу №4, из которой он уже не вышел. 56-летнего волжанина своевременное обращение за медицинской помощью не спасло – его лечили амбулаторно, а после ухудшения состояния он умер в волжской больнице №3. Не пережила коронавирус и 56-летняя жительница Урюпинского района, которая сообщила о своем недомогании спустя пять дней после появления признаков недомогания. В то же время 67-летнему камышанину, который сразу пошел к врачам, это обстоятельство не сохранило в итоге жизнь. В списке новых жертв – также 67-летний пенсионер из Палласовского района и 64-летняя женщина из Михайловки.

Всего в регионе уже 837 человек скончались от коронавируса.



