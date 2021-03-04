В центре Волгограда отреставрируют старинный дом - музей

Общество 04.03.2021 16:26
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04.03.2021 16:26
Музей-заповедник "Сталинградская битва" заказал работы по разработке проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования исторического дома - музея обороны Царицына-Сталинграда на улице Гоголя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, стоимость контракта, который заключается с единственным поставщиком ООО "Равелин", составляет 4, 9 миллиона рублей. Проект должен быть готов к 15 сентября текущего года.
Отметим, что здание, расположенное на улице Гоголя, 10 является объектом культурного наследия федерального значения "Дом, в котором помещался штаб обороны Царицына в 1918 году. В доме -музей обороны Царицына-Сталинграда". Сейчас в здании расположен мемориально-исторический музей, который входит в музей-заповедник "Сталинградская битва".
Одноэтажный особняк из красного кирпича был построен в 1903 году. Он принадлежал известным царицынским купцам и меценатам Репниковым. Здание является образцом "русского стиля" и "кирпичного мастерства". На сайте музея-заповедника поясняется, что здание музея на улице Гоголя - памятник архитектуры регионального значения и памятник истории федерального значения. В этом здании в период Гражданской войны работали важнейшие военные учреждения Царицына (историческое название города): штаб обороны Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов и губернский военный комиссариат.
В технической документации отмечено, что проект не предусматривает конструктивных изменений особенности здания. Исполнитель работ должен предусмотреть благоустройство территории, устройство административных помещений на чердаке, замену наружных пожарных лестниц на стилизованные, ремонт инженерных сетей и др.
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