Общество

Вместо «Аэрофлота» в Волгоград с 1 июня будет летать «Россия»

Общество 03.03.2021 11:15
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03.03.2021 11:15


С 1 июня полеты в Москву (Шереметьево) из Волгограда будет выполнять авиакомпания "Россия" - дочерняя компания "Аэрофлота". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе волгоградского аэропорта.
Рейсы в Волгоград и обратно, которые выполнялись ранее на самолетах авиакомпании "Аэрофлот" (Boeing 737-800 и Airbus 320), теперь будут выполняться авиакомпанией "Россия" на самолетах Sukhoi SuperJet 100. Отметим, что большая часть рейсов (60%) по маршруту Волгоград – Москва (Шереметьево) - Волгоград зимой 2020-2021 года выполнялась именно на этом типе воздушных судов.
Отмечается, что представителями авиакомпании до пассажиров, купивших билеты на рейсы "Аэрофлота", уже доведена информация о смене перевозчика и типа воздушного судна. Частота выполнения рейсов остается прежней – ежедневно 5 раз в день. 
По информации федеральным СМИ, "Аэрофлот" решил передать авиакомпании "Россия" все свои самолеты Superjet 100 до конца 2022 года. В этом году "Аэрофлот" прекратит полеты в 26 российских городов, вместо него рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия".

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