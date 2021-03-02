«Надо потерпеть»: ремонт моста на плотине Волжской ГЭС близится к концу





Третий, заключительный этап капитального ремонта моста через Волжскую ГЭС идет с опережением сроков, в хорошем темпе. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, побывавший на объекте.





"В ходе работ возникают определенные проблемы с перемещением людей и транспорта. Обращаюсь к жителям Волгоградской области, Волгограда и Волжского: надо потерпеть, чтобы несмотря на все трудности мы смогли завершить работы и не переносить их на 2022-й год", - обратился глава региона к жителям.

Финальный этап работ на мосту стартовал в начале февраля текущего года - на месяц раньше запланированного срока. Мостовики приступили к обновлению последнего участка протяженностью 884 метра, а также конструкций под ездовым полотном, после чего движение на объекте будет восстановлено в полном объеме. Это самый сложный участок моста, потому что находится у железнодорожного полотна, а также включает среднюю часть дороги.





Уже разобрано 120 погонных метров дороги: мостовики выполнили демонтаж железобетонного щитового, перильного и антивандального ограждений, тротуаров и изношенного асфальтобетонного покрытия основного полотна. Началась подготовка к устройству накладной плиты и консольной части, армированию и работам по обновлению деформационных швов. В настоящее время на объекте задействовано 39 монтажников и 18 механизаторов, 12 единиц техники. После завершения демонтажа количество привлеченных сотрудников увеличится до 150 человек. Работы будут идти круглосуточно.

Для безопасного производства работ движение открыто по двум полосам на участке протяженностью 384 метра.

Ранее сообщалось, что срок окончания ремонта - октябрь 2021 год.

Напомним, автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС является одним из объектов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", комплексная реконструкция которого рассчитана на три года. В прошлом году было отремонтировано 10 тысяч кв. метров дорожного полотна. В целом общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 68%.



