В Волгограде обгорел павильон «Шаурма»

Происшествия 24.02.2021 08:45
0
24.02.2021 08:45
В Красноармейском районе Волгограда пожарные за пять минут потушили загоревшийся торговый павильон, где готовили шаурму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в металлокаркасном киоске, расположенном на улице Пролетарская, 45д, поступило накануне в 11-00. Из павильона повалили клубы дыма. Пожарные расчеты быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео Анастасии Кобзевой.
Реклама
Пьяный угонщик из Волгоградской области не доехал до друзей в Астрахани24.02.2021 13:43
Происшествия 24.02.2021 13:43
Молоковоз снес переднюю часть легковушке в Волгоградской области24.02.2021 10:57
Происшествия 24.02.2021 10:57
Автопогрузчик с мусором перевернулся под Волгоградом24.02.2021 10:26
Происшествия 24.02.2021 10:26
Рельсы лопнули от мороза: в Волгограде Жилгородок утром остался без трамваев24.02.2021 07:54
Происшествия 24.02.2021 07:54
Подарочек от автоледи: в Волгограде ДТП с пятью машинами преградило путь военной технике23.02.2021 20:13
Происшествия 23.02.2021 20:13
В Волгоградской области иномарка влетела в столб: двое в больнице23.02.2021 11:06
Происшествия 23.02.2021 11:06
Смерть на трассе: под Волгоградом столкнулись две легковушки и грузовик23.02.2021 10:38
Происшествия 23.02.2021 10:38
Тело утопленника без головы обнаружено в Волгограде22.02.2021 14:33
Происшествия 22.02.2021 14:33
При столкновении грузовика и легковушки в Волгограде пострадала женщина-пешеход22.02.2021 10:17
Происшествия 22.02.2021 10:17
Порыв на водопроводе устраняют в Краснооктябрьском районе Волгограда22.02.2021 08:51
Происшествия 22.02.2021 08:51
Фатальное столкновение машин в центре Волгограда попало на камеру наблюдения21.02.2021 21:16
Происшествия 21.02.2021 21:16
Два мощных страйка: в центре Волгограда корейская иномарка врезалась в "Matiz" и отлетела в столб21.02.2021 10:19
Происшествия 21.02.2021 10:19
В Волгограде под мостом нашли труп девушки20.02.2021 19:28
Происшествия 20.02.2021 19:28
"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом20.02.2021 14:53
Происшествия 20.02.2021 14:53
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в Волгограде20.02.2021 10:06
Происшествия 20.02.2021 10:06
Реклама