Морозостойкие волгоградцы вышли на митинг против всего

Сегодня чуть больше десятка человек собрались на площади у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда, чтобы обсудить текущую социально-экономическую политику в стране и выразить к ней свое отношение. Как сообщает ИА «Высота 102», свою малочисленность участники мероприятия объяснили сильным морозом. За происходящим наблюдали еще человек шесть, среди которых журналисты и правоохранители.

В нерабочий вторник температура воздуха в Волгограде опустилась до -20 градусов. «Погода всегда против нас», - на полном серьезе заявила одна из участниц акции. Собравшиеся на площади заявляют, что представляют некий «Волгоградский общественный совет», но эта организация не зарегистрирована. "У нас есть сайт", - с гордостью сообщили активисты. На груди у одного из мужчин висит красный значок с надписью: "За новый социализм!".





Немногочисленные выступающие, которых обдувал ледяной ветер, говорили о проблемах в экономике, росте налогов и прочих социальных бедах. Один их развернутых общественниками плакатов содержал следующее требование: "Нет росту тарифов ЖКХ, цен на продукты, лекарства без реального роста зарплат и пенсий".

Учитывая, что мероприятие проходит в День защитника Отечества, грех было не вспомнить и об этом празднике. Активисты не удержались от рассказа об истории Дня защитника Отечества и поздравили волгоградских мужчин с 23 февраля.

Традиционно 23 февраля свою акцию проводит КПРФ, но в этом году партия решила от нее отказаться. Изначально коммунисты собирались организовать в День защитника Отечества акции протеста по всей России против экономической и социальной политики, проводимой властями. Но сразу в нескольких регионах, в том числе и в Волгограде, им не согласовали митинги из-за эпидемиологической ситуации.