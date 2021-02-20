Волгоградское МУП продает ненужную базу

Общество 20.02.2021 08:12
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20.02.2021 08:12
МУП «ВПАТП №7» объявило электронный аукцион на продажу одной из своих производственных баз, расположенной в Кировском районе на ул. Генерала Шумилова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, последние полтора года этот объект общей площадью 26 тысяч квадратных метров не был задействован в производственной деятельности транспортного предприятия. Приобрести базу предлагается за 42,5 миллиона рублей. В настоящее время в распоряжении МУП «ВПАТП №7» находятся две действующие базы – в Тракторозаводском районе на ул. Гороховцев и в Красноармейском районе на ул. Гремячинской. Такое расположение автобусных парков позволяет муниципальному предприятию оперативно осуществлять выпуск подвижного состава на маршруты общественного транспорта с конечных остановок, расположенных в этих районах.
Смена собственника базы в Кировском районе никак не повлияет на деятельность предприятия, заверили в мэрии, однако позволит ему уйти от расходов на содержание неиспользуемого объекта, включая коммунальные платежи.
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