









В своих палатах замерзают пациенты инфекционного госпиталя, развернутого на базе областного клинического наркодиспансера в Тракторозаводском районе Волгограда. С жалобой на жуткий холод и отсутствие дверей люди обратились в редакцию ИА "Высота 102". В подтверждение своих слов пациенты записали видео из "красной зоны", в котором показали, в каких условиях они лечатся от коронавируса. На видеозаписи видно, что дверь в палату отсутствует - ее заменяет занавеска из простыни. "Тут гуляет ветер и в окна дует", - утверждает автор видео. Со слов пациентов, чтобы хоть как-то согреться, они спят, набрасывая на одеяло верхнюю одежду - пальто и пуховики. "И так все болеют ковидом, еще и это испытание. Представляете, каково здесь больным?", - жалуются люди.

ИА "Высота 102" обратилось за комментарием в комитет здравоохранения Волгоградской области, где заявили, что с отоплением в стационаре проблем нет. "Сотрудники наркодиспансера во всех палатах проверили батареи - они горячие. Также опросили пациентов, которые заявили, что жалоб по теплу у них нет", - пояснили в облздраве. Отсутствие дверей в ведомстве объяснили тем, что лечебное заведение является специализированным, где двери не предусмотрены по нормативам.

Одна из пациенток в свою очередь подтвердила информагентству, что сегодня врачи, действительно, проверяли батареи, но лично ее никто не опрашивал. "У нас все также холодно", - говорит женщина.

Отметим, что в Волгограде установилась морозная погода. По сообщениям синоптиков, на следующей неделе в областном центре ожидаются 20-градусные морозы.