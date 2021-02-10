Телеком

Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квест

Телеком 10.02.2021 10:42
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10.02.2021 10:42


«Ростелеком» в Международный день безопасного интернета провел для учеников волгоградского «Кванториума» интерактивную игру в формате квеста, обучающего основам безопасного поведения в цифровой среде. 
Как сообщила ИА «Высота 1022 пресс-служба компании, выполняя задания, участники знакомились с правилами предотвращения взлома аккаунтов в социальных сетях, защищенными способами оплаты покупок в онлайн-магазинах и методами безопасного посещения сайтов в интернете.
Игра состояла из нескольких информационных блоков.Во время ее прохождения школьники отработали тактику поведения в онлайн-пространстве и составили план действий в случае возникновения кибератак, а также научились создавать надежные пароли для компьютеров, выявлять вредоносные ссылки и оперативно реагировать на угрозы заражения вирусами. 
«Сегодня интернет не является прерогативой лишь взрослых пользователей – подрастающее поколение проводит в сети даже больше времени, чем мы. Чтобы они могли обезопасить себя в цифровом пространстве, “Ростелеком” призывает вооружиться знаниями и отработать навыки безопасного поведения. Сделать это можно на наших образовательных мероприятиях, которые мы проводим для людей всех возрастов, от детей до пенсионеров. С наступлением пандемии эти активности перешли в онлайн-формат», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Любой учебный материл лучше усваивается, если представлен в игровом формате. Интерактивный квест по безопасности в сети станет очень действенным проектом, направленным на развитие детей. Наше активное взаимодействие с “Ростелекомом” за несколько лет позволило дать путевку в жизнь многим талантливым ребятам, будущим специалистам в сфере цифровых технологий», – отметила Светлана Бибик, руководитель структурного подразделения детского технопарка «Кванториум».
Всем участникам квеста удалось найти правильные решения представленных организаторами задач и дойти до финала. Независимо от скорости выполнения заданий каждому игроку организаторы вручили сладкий подарок, сувенир и сертификат в кино. Но, как отметили сами участники, самое важное, что они получили – это уверенность в собственной защищенности и умение обезопасить себя в интернете.

«Такая игра – настоящая находка. Было очень интересно отгадывать пароли, находить зашифрованные ответы. Но главное – эти знания очень полезны и пригодятся нам в реальной жизни. Ведь с вирусами и атакой хакеров может столкнуться любой, даже ребенок, а не только сотрудник компьютерной компании», – поделился Михаил Мерзликин, участник игры. 
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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