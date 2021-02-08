Общество

Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской области

Общество 08.02.2021 15:29
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08.02.2021 15:29


Карантин из-за выявленных очагов бешенства животных введен на территории четырех сельских поселений Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановления главы региона, вспышка этого опасного инфекционного заболевания произошла в хуторе Паньшино Городищенского района, станице Усть-Бузулукской Алексеевского района, хуторах Базной и Захаров Чернышковского района Волгоградской области. На ликвидацию очагов заболевания отведено три месяца. Во время действия карантина запрещено устраивать выставки собак и кошек, вывозить их за пределы неблагополучной территории, покупать или продавать.
Отметим, что бешенство - смертельно опасное для человека заболевание, лечения от которого не существует. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.
Напомним, 30 ноября 2020 года в Волгоградской области от бешенства скончалась 8-летняя жительница поселка Заволжский Палласовского района. Девочку сразу не вакцинировали и через три месяца после контакта с больной собакой вирус бешенства проявился. Девочку сразу поместили в реанимацию. Болезнь протекала быстро, начались необратимые изменения в организме. В результате ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но школьница умерла. Смертельный вирус бешенства из-за отсутствия профилактических мер успел полностью поразить организм. В таких случаях вероятность летального исхода 100%.
Ранее летальный случай от бешенства в Волгоградской области регистрировался в 2013 году.

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